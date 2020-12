Serie A : l'Inter arrache une victoire inespérée à Cagliari

Eliminé de toutes compétitions européennes après un match nul contre le Shakhtar Donetsk (0-0), l'Inter retrouvait la Serie A pour affronter Cagliari, dans le cadre de la 11e journée. Un déplacement en Sardaigne loin d'être un cadeau face à une équipe joueuse. Et les hommes d'Antonio Conte ne sont pas passés loin de se faire surprendre par le 12e du championnat au coup d'envoi.

Les Intéristes, après avoir concédé l'ouverture du score juste avant la mi-temps par Sottil (1-0, 42e), ont réussi à égaliser en fin de match grâce à Barella (1-1, 77e). Et même arracher une victoire grâce à un D'Ambrosio entré quelques instants plus tôt (1-2, 84e) et une autre réalisation de Lukaku (1-3, 90e+4). Avec cette victoire, les Nerazzurri restent placés dans la course au titre et récupèrent la 2e place. De son côté, Cagliari stagne au 12e rang avec cette défaite.