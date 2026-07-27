Liverpool force pour Bradley Barcola malgré le prix démentiel fixé par le PSG

La nouvelle est tombée ce week-end : Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Lié au club de la capitale jusqu’en 2028, et malgré une belle proposition avec une revalorisation salariale, l’international tricolore a dit non, estimant ne pas avoir suffisamment de garanties sportives sur le moyen terme. Il souhaite effectivement être un joueur titulaire indiscutable, ce que le Paris Saint-Germain ne semble pas pouvoir lui proposer actuellement. De quoi relancer son mercato, clairement…

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D’ailleurs, le champion d’Europe en titre attendrait un bon pactole pour l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais. Son prix de vente aurait ainsi été fixé à 170 millions d’euros. Rien que ça. Un montant colossal qui va logiquement refroidir bien des prétendants… mais pas tous. Effectivement, comme l’indique le Daily Mail, Liverpool est toujours sur le coup.

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Liverpool ne lâche rien

La publication britannique explique que les Reds travaillent pour trouver un accord avec le Paris Saint-Germain, malgré les exigences XXL du champion d’Europe en titre. Les Liverpuldiens souhaitent tout de même faire baisser ce prix et trouver un juste milieu qui puisse satisfaire tout le monde. Récemment, ils ont formulé une offre environnant les 100 millions d’euros pour Diomandé, preuve qu’ils sont prêts à investir sérieusement pour renforcer le secteur offensif d’Andoni Iraola.

Le profil du Français semble d’ailleurs coller à merveille à ce que veut le tacticien espagnol, et Barcola pourrait combler le vide laissé par Mohamed Salah. Arsenal et le Bayern sont toujours intéressés, du moins d’après le média, mais c’est bien Liverpool qui semble en pole position dans ce dossier. Comme révélé en exclusivité dans nos colonnes, les Reds ont les faveurs du joueur, séduit par le projet sportif des pensionnaires d’Anfield. Affaire à suivre…