Barrages Coupe du Monde 2026 : la Suède et la Turquie se qualifient, la Pologne et le Kosovo prennent la porte !

En plus de la rencontre entre la Bosnie et l’Italie qui suscitait logiquement énormément d’attente, on avait d’autres rencontres des barrages de la zone Europe qui se disputaient ce soir. Qualifiée pour les barrages grâce à son parcours en Nations League, puis vainqueuse de l’Ukraine jeudi dernier en demies, la Suède défiait la Pologne ce soir, qui avait elle sorti l’Albanie lors du tour précédent. Un duel entre deux habitués des grands rendez-vous internationaux, qui s’est conclu sur une qualification scandinave. Alors que les débats étaient assez équilibrés lors des premiers échanges de la partie, Anthony Elanga a ouvert le score pour les Suédois. Il est venu conclure une superbe action collective - dont une talonnade en guise de passe décisive de Yasin Ayari - avec un missile sous la barre (1-0, 19e). Mais les locaux n’étaient pas totalement sereins et Nordfeldt devait sortir une superbe parade pour empêcher l’égalisation de Swiderski. Les coéquipiers de Robert Lewandowski multipliaient les offensives et allaient être récompensés à la 33e, avec un bel enroulé de Nicola Zalewski, aidé par un Nordfelft pas très inspiré sur ce coup (1-1, 33e). Un match plutôt plaisant pour le spectateur neutre, d’autant plus que juste avant la pause, la Suède reprenait les devants.

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Gustaf Lagerbielke, laissé seul au premier poteau sur un coup franc botté par Nygren, plaçait ainsi une belle tête pour expédier le cuir au fond des filets (2-1, 44e). La Suède menait donc à la pause, mais elle allait être cueillie à froid assez vite par les Polonais et Karol Swiderski, qui égalisait dès la 55e. Le buteur du Panathinaïkós profitait d’une remise parfaite de Zalewski et il n’avait qu’à mettre le pied pour scorer (2-2). La rencontre devenait dès lors assez rugueuse, avec deux équipes ne voulant pas se découvrir, ayant peur de commettre l’erreur fatale. De l’intensité dans les duels aussi avec, forcément, de plus en plus d’imprécisions sur le plan technique. Et alors qu’on semblait inévitablement se diriger vers des prolongations, Viktor Gyökeres, discret jusqu’ici, offrait le billet pour l’Amérique à son pays à la 88e. Après plusieurs ballons repoussés par la défense polonaise et un tir sur le poteau, il mettait fin au cafouillage en véritable buteur, prenant le meilleur sur un défenseur et catapultant le cuir dans les cages. Les Suédois défieront le Japon, les Pays-Bas et la Tunisie dans le groupe F.

La Turquie s’est sortie du piège kosovar

De son côté, le Kosovo accueillait la Turquie à Prishtina. Et le petit poucet de ces barrages n’a pas démérité, mais a terminé par s’incliner face à une Turquie trop forte. Cette dernière a logiquement démarré la rencontre en dominant les débats, profitant de ses joueurs de ballon comme Yildiz, Çalhanoğlu ou Arda Güler, mais les Ottomans peinaient à se créer de véritables situations, si ce n’est cette frappe de Kokcu au ras du poteau (26e). Le Kosovo était à deux doigts de surprendre tout le monde avec une belle frappe d’Aslani qui terminait sa course sur la barre (29e), alors que derrière, Akturkoglu manquait une énorme occasion (32e). Une rencontre assez animée, avec des situations chaudes pour les deux équipes malgré une domination générale turque.

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Mais le chrono défilait, et c’est en deuxième période qu’Akturkoglu faisait la différence. Après une transition rapide turque, il reprenait un centre de Yildiz pour ouvrir le score (0-1, 53e). L’ancien de la Juve était très en vue ce soir et la sélection turque dominait sans trop de difficultés malgré quelques frissons en fin de match, dont une frappe d’Aslani bien sortie par Cakir. La Turquie évoluera dans le groupe D avec les États-Unis, l’Australie et le Paraguay.