La mise au point de Rafael Leao sur le scandale des soirées clandestines

Ces derniers jours, un nouveau scandale a éclaté en Italie lié aux soirées clandestines. Tout est parti d’une enquête menée par le parquet de Milan visant un réseau d’organisation clandestine de soirées privées mêlant escortes, hôtels de luxe et consommation de substances illicites, dont du protoxyde d’azote. Depuis, une large liste de joueurs de foot potentiellement impliqués a été dévoilée par la presse italienne. Une liste où figure notamment Rafael Leao, attaquant de l’AC Milan.

La suite après cette publicité

Sur ses réseaux sociaux, l’international portugais est sorti du silence sur cette affaire. « Ces derniers jours, mon nom, comme celui d’autres joueurs, apparu sur des sites, des réseaux sociaux et dans des journaux en lien avec une enquête du parquet de Milan. Je tiens à préciser clairement que je suis totalement étranger aux faits faisant l’objet de cette enquête. Je ne suis pas impliqué et je n’ai commis aucune infraction. J’invite tout le monde à éviter d’associer mon nom à cette situation de manière arbitraire ou superficielle, sans souci de vérité ni respect pour la vie privée. Avant d’être des footballeurs, nous sommes des personnes avec une famille et une réputation. C’est pourquoi j’ai déjà mandaté mon avocat pour me défendre dans toutes les instances contre ceux qui continueront à diffuser des informations fausses ou portant atteinte à ma réputation. »