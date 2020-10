Classement des équipes les plus jeunes : l'AC Milan en tête, la Ligue 1 bien représentée

La prime à la jeunesse. Actuellement, le football européen se rajeunit énormément et laisse beaucoup de place aux jeunes pour s'exprimer au plus haut niveau. La course à la meilleure pépite est parfois effrénée alors que le marché explose en ce moment autour des joueurs à fort potentiel. Encore faut-il qu'il puisse ensuite l'exprimer.

Le CIES, observatoire du football, a donc fait la moyenne d'âge de chaque équipe alignée par les clubs depuis le début de la saison dans leur championnat respectif. Ainsi, parmi les 5 grands championnats, c'est l'AC Milan qui aligne la plus jeune équipe. Le leader de Serie A tourne donc avec une moyenne d'âge de 24 ans et 6 mois, et ce malgré la présence de Zlatan Ibrahimovic et ses 39 ans. Dans la suite du classement, la Ligue 1 est très bien représentée avec 5 équipes dans le top 10. Monaco est donc 2e, Reims est 3e, St-Etienne 4e, Brest 7e et Nice 10e. Comme quoi notre championnat cultive sa réputation de lanceur de talent.