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La Cour suprême confirme la peine de quatre ans de prison de Santi Mina

Par Aurélien Macedo
1 min.
Santi Mina en action face au Real Madrid @Maxppp

Attaquant de 30 ans formé au Celta de Vigo et passé par Valence, Santi Mina a vu sa carrière être stoppée à l’été 2023 suite à sa condamnation à quatre ans de prison pour viol. Accusé d’agression sexuelle en 2017, il avait vu la plaignante porter plainte pour avoir "inséré son pénis dans la bouche de la plaignante avant de la pousser sur le lit et d’insérer trois doigts de sa main droite dans son vagin." Déclaré coupable de ces faits, il a tenté de s’en sortir via de nombreux recours.

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Trois ans plus tard, la Cour suprême vient de confirmer la peine de quatre ans de prison comme le rapporte As. Selon le jugement, "l’accusé a profité de la proximité, de la surprise et de la situation dans laquelle se trouvait la victime pour commettre deux actes sexuels non consentis, interrompant ses actions lorsqu’il a estimé que la poursuite de ces actes nécessiterait de surmonter une opposition par la force." L’acquittement demandé par Santi Mina a été rejeté.

Pub. le - MAJ le
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