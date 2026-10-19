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Ligue des Champions

Ligue des Champions, Barça : le groupe pour affronter le PSG avec trois absents majeurs

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
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Le Parc des Princes s’apprête à accueillir l’un des chocs les plus attendus de cette phase de ligue de la Ligue des Champions. Ce mardi soir, le PSG, leader du classement, reçoit le FC Barcelone, son dauphin, pour une affiche entre deux prétendants aux premières places. Si les Parisiens devront composer avec l’absence de Nuno Mendes, le Barça se présentera lui aussi avec plusieurs absents. Hansi Flick a néanmoins convoqué un groupe particulièrement compétitif, avec notamment Lamine Yamal, Raphinha, Gordon et Adeyemi en attaque. Au milieu de terrain, Pedri, Rodri, Fermín López, Gavi, Dani Olmo et Frenkie de Jong figurent également dans la liste.

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En défense, en revanche, les Catalans sont diminués : Jules Koundé, Eric Garcia et Andreas Christensen sont forfaits. João Cancelo, Xavi Espart, Pau Cubarsí et Alejandro Baldé sont bien présents pour cette rencontre, tout comme Gerard Martín, dont la présence a finalement été confirmée. Malgré ces absences importantes dans le secteur défensif, le club catalan pourra donc s’appuyer sur plusieurs solutions pour tenter de rivaliser avec le PSG dans ce duel au sommet.

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