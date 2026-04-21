Leipzig réclame plus de 100 M€ pour Yan Diomandé

Le RB Leipzig a clairement durci sa position dans le dossier Yan Diomandé (19 ans). Selon Sky Sports, le club allemand réclame désormais plus de 100 millions d’euros pour son jeune attaquant, dont la valeur ne cesse de grimper après une saison très remarquée. Initialement recruté pour environ 20 millions d’euros en provenance de Leganés, l’Ivoirien a vu sa cote exploser. Il réalise une très bonne saison sur le plan individuel avec 13 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.

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Dans un contexte où la qualification pour la Ligue des Champions est toujours envisageable, Leipzig ne se trouve plus dans l’obligation de vendre et envisage même une prolongation accompagnée d’une revalorisation salariale pour sécuriser son joueur au-delà de 2030. Une position ferme, alors que plusieurs clubs européens sont déjà à l’affût, notamment Liverpool, qui cherche un successeur à Mohamed Salah. Malgré cet intérêt grandissant, le club allemand reste clair : Diomandé n’est pas intouchable, mais seul un très gros chèque pourra ouvrir la porte à un départ.