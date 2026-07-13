Francfort : les révélations choquantes de Bild sur la direction sportive

Les informations publiées par BILD décrivent une opération immobilière privée impliquant Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, et Lana Banely, épouse de l’agent de joueurs croate Andy Bara. Selon le journal, les deux acquisitions réalisées sur l’île croate de Dugi Otok en 2022 auraient été juridiquement liées à la vente du terrain acheté par Banely qui n’aurait été valable qu’à la condition que Krösche obtienne simultanément la parcelle constructible voisine. Les deux actes auraient été passés le même jour devant le même notaire. BILD indique également qu’Andy Bara possédait déjà l’un des terrains depuis 2014 et qu’il aurait contribué à faire découvrir l’île à Krösche. Depuis lors, les deux propriétés sont devenues voisines et un projet de construction est en cours sur le terrain de Banely. Ces éléments ne démontrent pas en eux-mêmes une violation de règles sportives ou juridiques, mais ils créent un contexte susceptible d’alimenter des interrogations sur la proximité entre un décideur clé d’un grand club allemand et l’entourage d’un agent actif sur le marché des transferts.

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L’intérêt médiatique de l’affaire tient surtout à l’historique professionnel entre Krösche et Andy Bara. Au cours de sa carrière de dirigeant, Krösche a participé à plusieurs opérations impliquant des joueurs représentés par l’agent croate, notamment Dani Olmo à Leipzig puis Jérôme Onguéné, Hrvoje Smolčić et Kristijan Jakić à Francfort. Si Jakić est devenu un joueur important de l’effectif, les autres dossiers n’ont pas connu le même succès sportif. BILD souligne qu’aucun nouveau joueur de Bara n’a rejoint Francfort depuis plusieurs années, un élément que les défenseurs de Krösche mettent en avant pour contester l’idée d’une relation privilégiée ayant produit des avantages continus. Néanmoins, dans le football moderne, les questions de conformité ne concernent pas seulement l’existence d’un avantage concret mais également l’apparence d’indépendance des décideurs. C’est précisément sur ce terrain que l’affaire prend de l’ampleur puisque les dirigeants du club auraient indiqué avoir découvert ces informations par le biais des recherches journalistiques, tandis que des responsables de gouvernance interne ont demandé des explications complémentaires. De son côté, Krösche affirme avoir exposé l’ensemble des faits de manière complète et transparente et rejette toute suggestion d’un lien entre cette opération immobilière et les transactions de joueurs. Andy Bara, selon le journal, n’aurait pas répondu aux sollicitations au moment de la publication. À ce stade, l’affaire relève donc principalement d’un débat sur la transparence, la gouvernance et la perception publique des relations entre dirigeants sportifs et intermédiaires, plutôt que d’une démonstration établie d’un comportement fautif.