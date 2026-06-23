Coupe du Monde 2026 : le Sénégal est sous le choc face au cas Ibrahim Mbaye

Cette Coupe du Monde 2026 est en train de tourner au cauchemar pour le Sénégal. Battus par la France lors de leur entrée en lice (3-1), les Lions de la Téranga ont enchaîné avec une nouvelle défaite face à la Norvège (3-2) dans la nuit de lundi à mardi. Une situation plus que préoccupante pour les hommes de Pape Thiaw, désormais 3es de la poule I avec zéro point et dont les chances de qualification se sont considérablement amoindries.

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Au milieu des critiques visant le sélectionneur de 47 ans et certains cadres de l’équipe, un nom revient avec insistance dans les débats : celui d’Ibrahim Mbaye. Entré en jeu face aux Bleus, l’attaquant de 18 ans du Paris Saint-Germain avait marqué les esprits en inscrivant un superbe but après avoir tout simplement humilié Théo Hernandez, devenant au passage le plus jeune buteur de l’histoire du Sénégal et le plus jeune joueur africain à trouver le chemin des filets en Coupe du Monde (18 ans et 143 jours). Une prestation qui avait naturellement alimenté les espoirs de le voir débuter contre la Norvège, surtout qu’Ismaïla Sarr et Sadio Mané n’avaient pas apporté de grandes satisfactions sur les côtés lors de ce premier match.

Le traitement de Mbaye par Thiaw ne passe pas

Mais malgré son entrée décisive et alors que l’espoir de le voir titulaire face aux Norvégiens grandissait, Mbaye a finalement regagné le banc des remplaçants pour ce deuxième match de poules, au grand dam des supporters sénégalais. « Aucun joueur offensif sénégalais ne propose mieux que lui en 135 minutes. Soyons sérieux, Ibrahim Mbaye ne doit plus jamais débuter sur le banc », explique notamment un fan sénégalais. Entré à la 54e minute à la place de Pape Gueye, le joueur du PSG n’a certes pas été impliqué directement sur l’un des deux buts sénégalais, mais il a apporté du dynamisme à un secteur offensif, identique à celui face à la France et encore une fois en panne d’idées : 100% de dribbles réussis, 88% de précision dans les passes, 4 passes dans le dernier tiers, 1 tir contré, 5 duels remportés sur 5. Une entrée saluée par la presse.

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« Entré avec de bonnes intentions, il a apporté de la vitesse et de la fraîcheur dans le jeu offensif. Intéressant dans ses prises de balle, il a montré qu’il pouvait être une option crédible dans la rotation », a notamment analysé DSportsTV après la rencontre qui lui a attribué la note de 5,5/10, pendant la colère et l’incompréhension des supporters envers le choix de Pape Thiaw augmentaient. « Notre ailier de 18 ans qui montre encore plus que tout le monde, a lâché un supporter. Durant 45 minutes, nous avons été incapables de mettre en danger l’adversaire. Devant, Sadio Mané se tue aux tâches défensives. Jackson est esseulé. Au milieu, c’est amorphe. Aucune créativité… », se plaignait un autre fervent suiveur des Lions de la Téranga.

Face aux nombreuses interrogations soulevées par cette non-titularisation, Pape Thiaw a été contraint de s’expliquer après la rencontre. « Nous parlons toujours du collectif. Mbaye est entré en jeu et a réalisé une très bonne prestation. Une nouvelle fois, il a montré toutes ses qualités. À chaque fois qu’il est sur le terrain, il apporte quelque chose à l’équipe. Nous allons analyser la situation et travailler durant la semaine avant de décider s’il débutera ou non lors du prochain match », a-t-il expliqué devant la presse. Une réponse qui ne semble pas avoir totalement convaincu au Sénégal, où beaucoup réclament désormais la titularisation du jeune talent pour le rendez-vous décisif à venir face à l’Irak, vendredi (21h).