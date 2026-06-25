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Racheté 9 M€ et reproposé pour 60 à Côme… l’énorme braquage du Real Madrid sur Nico Paz

Par Jordan Pardon
1 min.
Nico Paz sous le maillot de Côme @Maxppp

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le Real Madrid va récupérer Nico Paz. Le club merengue va lever son option de rachat estimée à 9 millions d’euros, alors que le joueur en vaudrait aujourd’hui pas loin de 80 selon Transfermarkt. D’après Fabrizio Romano, le Real Madrid a officiellement informé son homologue italien de son intention de faire revenir son joueur dans les prochains jours (il est actuellement au Mondial avec l’Argentine).

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Le club espagnol reste ouvert à l’idée de revendre Paz à Côme, mais pas en dessous de 60 millions d’euros. Encore faut-il que les dirigeants italiens en aient l’intention, alors que la valorisation de l’international argentin n’est que la conséquence de ses performances au sein de leur club (le Real Madrid ne lui a jamais donné sa chance). Côme aurait jusqu’à lundi pour signer définitivement Paz pour 60 millions d’euros. Si ce n’était pas le cas, le Real Madrid se laisserait alors la possibilité d’accepter les offres venant d’autres club, mais pas pour un prix inférieur. Pour Florentino Perez, ce coup ressemble à une excellente affaire.

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