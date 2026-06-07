Brésil : un titulaire déclare forfait pour la Coupe du Monde !

Coup dur pour le Brésil à quelques jours du début de la Coupe du Monde : le latéral droit de la Roma, Wesley, est officiellement forfait pour la compétition après s’être blessé à la cuisse gauche dès la 16e minute du match amical contre l’Égypte. Les examens passés ce dimanche matin ont confirmé une lésion du muscle adducteur, obligeant le sélectionneur Carlo Ancelotti à revoir ses plans en urgence comme l’explique ce dimanche Globo.

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Pour le remplacer, le technicien italien a choisi de ne pas rappeler de latéral de métier, mais de convoquer le milieu de terrain de l’Atalanta Bergame, Éderson (26 ans), actuellement courtisé par Manchester United. Ce choix fort d’Ancelotti vient densifier un entrejeu brésilien qui ne comptait jusqu’alors que cinq éléments, mais il laisse le poste d’arrière droit totalement vacant dans la liste. Pour pallier l’absence de Wesley, la Seleção devra s’en remettre à des solutions internes, car les défenseurs centraux Danilo et Ibañez devront se disputer cette place de latéral durant le Mondial selon le média brésilien.