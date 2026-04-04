Barça : une première offre en or pour Alessandro Bastoni

Le dossier Alessandro Bastoni n’est toujours pas bouclé, mais les dirigeants du FC Barcelone ne lâchent rien ! En effet, les Catalans s’activent pour préparer la saison prochaine avec deux priorités claires : renforcer la défense centrale et recruter un avant-centre. Pour le poste de défenseur, la cible numéro un des Blaugranas se nomme Alessandro Bastoni depuis plusieurs jours (26 ans). Actuellement sous les couleurs de l’Inter Milan, l’international italien pourrait être ouvert à un départ, afin de franchir un cap dans sa carrière. Et comme le rapporte Sport Mediaset, les deux clubs ont déjà entamé des discussions. Or, la première offre du Barça, estimée à 45 millions d’euros, a été refusée. La source indique que le club lombard réclame… environ 60 millions d’euros.

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Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Intéristes, Bastoni serait dans le flou, à l’heure où il traverse une période délicate sur le plan médiatique après une expulsion controversée contre la Bosnie avec la Botte. La direction catalane a déjà son plan en tête pour l’amener en Liga. En effet, il bénéficierait d’une nette revalorisation, avec un salaire estimé à 7 millions d’euros par an, supérieur à ses 5 millions d’euros actuels. Si l’Inter semble ouvrir la porte à l’arrière-garde, Hansi Flick soutiendrait ce transfert. Affaire à suivre…