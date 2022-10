OM : la prestation XXL de Pau López enflamme le Classique !

La suite après cette publicité

Sans briller, le Paris Saint-Germain s'en est finalement remis au génie de Neymar pour s'imposer sur la plus petite des marges, ce dimanche soir, contre l'Olympique de Marseille. Un succès précieux (1-0) permettant aux Parisiens de conforter leur fauteuil de leader en Ligue 1. Élu homme du match par notre rédaction, le numéro 10 du club de la capitale a, pourtant, longtemps admiré les envolées du dernier rempart marseillais, Pau López, auteur d'une prestation de très haute volée au Parc des Princes.

Auteur de huit arrêts sur l'ensemble de la rencontre, un record depuis son arrivée en 2021, l'Espagnol de 27 ans s'est, en effet, rapidement mis en évidence dans ce Classique. Sollicité dès l'entame de cette rencontre, l'ancien gardien du Betis et de la Roma n'a pas tremblé pour repousser les tentatives de Lionel Messi (3e, 4e) et Achraf Hakimi (5e). Une nouvelle fois impérial pour contrer, par deux fois, Kylian Mbappé (20e, 27e), l'international espagnol a, par la suite, remercié ses montants sur le superbe coup-franc de la Pulga, qui échouait sur sa transversale (35e).

Pau López a longtemps écœuré le PSG !

On se disait alors que rien ne pouvait arriver à Pau López mais le dernier rempart des Phocéens s'inclinait finalement sur une frappe imparable de Neymar, auteur de son neuvième but en championnat, juste avant la pause (45+2e). Impuissant sur cette tentative qui touchait le poteau droit avant de rentrer, le natif de Gérone continuait, malgré tout, son récital en seconde période. Décisif face à Verratti (61e), le dernier rempart de l'OM l'était encore au-devant d'Hakimi quelques instants plus tard (70e). Maintenant, une nouvelle fois, les espoirs marseillais en toute fin de rencontre sur une belle tentative de Leo Messi, celui qui compte deux sélections avec la Roja ne pouvait, cependant, pas éviter la deuxième défaite de rang des Marseillais, quatrièmes de Ligue 1 avec 23 unités.

Présent en zone mixte à l'issue de la rencontre, l'Espagnol, sous contrat jusqu'en juin 2026 sur la Canebière, n'a, logiquement pas pu cacher sa frustration : «c'est dommage, on a la sensation qu'aujourd'hui, peut-être, c'était le jour de faire quelques choses ici mais on perd finalement trois points. Pour moi, peu importe ma prestation, c'est pareil, à la fin on a perdu, toute l'équipe va rentrer à la maison en étant triste. C'est le football, on doit continuer car il y a encore beaucoup de matches avant la Coupe du monde et on veut rester en haut. On doit gagner beaucoup de matches». Prochain rendez-vous ? Samedi prochain lors de la réception du RC Lens à 21 heures pour le compte de la douzième journée de Ligue 1.

