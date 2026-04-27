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Ligue 2

Ligue 2 : Dunkerque choque Boulogne dans le petit derby du Nord

Par Valentin Feuillette
1 min.
Enzo Bardeli @Maxppp
Boulogne 2-6 Dunkerque

Au Stade de la Libération, Boulogne a reçu l’USL Dunkerque pour cette 32e journée de Ligue 2 dans une rencontre totalement débridée. Les locaux ont rapidement ouvert le score dès la 8e minute grâce à Pinot, bien servi par Fatar, mais Dunkerque a immédiatement réagi par l’intermédiaire de Robinet (13e). Dans un match très ouvert, les deux équipes ont multiplié les occasions, et les visiteurs ont progressivement pris l’ascendant. À la pause, Dunkerque menait 2-1, après un second but inscrit par Sasso (37e).

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En seconde période, la domination dunkerquoise s’est accentuée. Sasso a de nouveau marqué à la 64e minute, avant que Lecolier ne réduise l’écart pour Boulogne (72e). Mais les hommes d’Albert Sánchez ont ensuite déroulé avec efficacité offensive : Robinet a signé un doublé à la 81e minute, puis Massock a aggravé le score dans le temps additionnel (90+2). Enfin, Makhloufi a clôturé la large victoire à la 90+3e minute. Dunkerque s’est ainsi imposé (2-6) au terme d’un match spectaculaire et riche en buts. De quoi prendre des points précieux au classement.

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