Coupe du Monde 2026 : les mots d’Aurélien Tchouaméni sur le discours de Didier Deschamps à la pause

Aurélien Tchouaméni n’a pas caché sa déception après la défaite de l’équipe de France face à l’Angleterre (4-6), lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026. Le milieu tricolore a notamment révélé l’importance du discours de Didier Deschamps à la pause, alors que les Bleus étaient largement menés. « Ça aurait pu devenir encore plus grave mais le coach a fait un discours exceptionnel à la mi-temps pour permettre à tout le monde de se remobiliser. Il a surtout parlé d’orgueil et de devoir de tout donner pour le maillot de l’équipe de France, et c’est ce qui a été fait. » Tchouaméni a également rappelé que le groupe voulait absolument offrir une dernière victoire à son sélectionneur : « on avait à cœur de gagner ce match, surtout pour le coach ». Ce qui n’a pas été fait…

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Interrogé sur le parcours des Bleus et la fin de l’ère Deschamps, le joueur du Real Madrid a refusé de parler de « gâchis », tout en rendant un vibrant hommage au sélectionneur sortant. « Je ne sais pas si "gâchis" est le mot juste. On voulait gagner, on avait l’équipe pour, mais on a joué contre une Espagne qui a été bien meilleure que nous. » Avant de conclure : « le coach laissera une trace indélébile. C’est un gagnant, on retiendra la classe qu’il a eue. Il a fait vibrer le peuple français et maintenant un nouveau coach va arriver. On aura à cœur de continuer à progresser et surtout de gagner des trophées, on a la qualité et le talent pour ».