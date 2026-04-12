Lens : Florian Thauvin encore élu joueur du mois

Plus rien n’arrête Florian Thauvin (33 ans). Déjà récompensé en septembre et en novembre, le milieu offensif du RC Lens décroche un troisième trophée de joueur du mois pour l’exercice 2025/26 et succède au buteur du Stade Brestois, Ludovic Ajorque, lauréat du mois de février dernier. Un nouveau sacre qui vient couronner son mois de mars très solide, avec 2 buts et 2 passes décisives en seulement trois matches.

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Avec 49 % des votes, Thauvin devance les Monégasques Folarin Balogun (28 %) et Maghnes Akliouche (23 %). Mais au-delà de cette performance mensuelle, c’est surtout un sixième sacre que vient de remporter le champion du monde 2018. En décrochant sa sixième récompense individuelle, il dépasse Zlatan Ibrahimović et se rapproche du record détenu par Kylian Mbappé, toujours intouchable avec onze trophées.