Ismaïla Sarr, l’un des favoris inattendu pour le Ballon d’Or africain

La saison d’Ismaïla Sarr a changé de dimension. Après un premier exercice déjà convaincant en Angleterre, l’ancien joueur de l’OM a franchi un véritable cap sous les couleurs de Crystal Palace. Le Sénégalais a terminé la saison avec 28 buts toutes compétitions confondues, égalant au passage le record du club sur une saison depuis le début de l’ère Premier League. Mais c’est surtout sur la scène européenne que Sarr a marqué les esprits. Avec 9 réalisations en Conference League, il a terminé meilleur buteur de la compétition et a été élu meilleur joueur de l’édition 2025/2026 par l’UEFA. Une campagne européenne de très haut niveau qui l’a définitivement installé comme l’un des hommes forts de Palace.

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Et l’ancien Rennais ne s’est pas arrêté à ses performances en club. Avec le Sénégal, Sarr a également répondu présent dans les grands rendez-vous, notamment lors de la Coupe du monde 2026, où il a inscrit 4 buts, terminant meilleur buteur africain de la compétition. Entre son rendement en Premier League, son parcours européen et ses performances avec les Lions de la Teranga, son dossier a pris une nouvelle dimension ces derniers mois. Encore loin des principaux prétendants il y a quelques mois, le Sénégalais s’est progressivement installé parmi les favoris au Ballon d’Or africain 2026. À 28 ans, il traverse tout simplement l’une des meilleures périodes de sa carrière.

🚨 𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑳 ! Ismaila Sarr 🇸🇳 termine meilleur buteur africain de cette Coupe du Monde 2026 avec 4️⃣ buts. 🌍🥇 pic.twitter.com/aX01gzWHqm — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) July 9, 2026

Un mercato qui commence à s’agiter autour de Sarr

Forcément, une telle saison n’est pas passée inaperçue sur le marché. Comme nous l’avions révélé, Fenerbahçe a notamment pris des renseignements sur la situation de l’international sénégalais, tandis que Manchester United apprécie également son profil. Pour le moment, Crystal Palace reste toutefois en position de force et n’a aucune volonté de se séparer facilement d’un joueur devenu essentiel dans son projet. Les Eagles savent également que la cote de leur ailier a considérablement augmenté après une saison aussi aboutie.

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Il faudra donc une très grosse offre pour convaincre le club londonien de revoir ses plans. Crystal Palace peut notamment s’appuyer sur les montants observés récemment pour des joueurs offensifs confirmés de Premier League, à l’image de Bryan Mbeumo ou Yoane Wissa, pour fixer ses exigences. Dans l’entourage du dossier, une valorisation autour des 60 M€ apparaît ainsi comme une référence crédible pour envisager un départ de Sarr. À défaut d’une proposition de cette ampleur, Palace compte bien poursuivre l’aventure avec l’international sénégalais, dont la valeur pourrait encore grimper s’il continue sur cette dynamique.