Les premiers mots de Gabriel Jesus avant de signer avec le FC Barcelone

Attendu du côté du FC Barcelone où il va signer en provenance d’Arsenal, le buteur brésilien Gabriel Jesus vient d’atterrir en Catalogne à 15h30. Accueilli du côté de Barcelone, il a salué les médias présents pour son arrivée et a délivré ses premiers mots avant de signer avec les Blaugranas.

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«Je suis très heureux. J’espère que nous remporterons de nombreux titres. Mon genou est en parfait état», a-t-il confié. Rassurant sur son état de santé et ambitieux, Gabriel Jesus a donné le ton.