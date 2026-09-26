Argentine : Lionel Scaloni s’attend à vivre un moment déchirant pour les adieux de Messi

La dernière de Lionel Messi avec l’Argentine s’annonce particulièrement émouvante pour Lionel Scaloni. Le capitaine de l’Albiceleste, qui a annoncé fin août sa retraite internationale à 39 ans, doit disputer son ultime rencontre le 6 octobre face au Bénin à Buenos Aires. Après 203 sélections et 125 buts depuis ses débuts en 2005, l’octuple Ballon d’Or aura ainsi l’occasion de quitter sa sélection devant son public. « Ce sera difficile de ne pas pleurer », a reconnu Scaloni, qui souhaitait permettre à son capitaine de « faire ses adieux comme il le souhaite ». Le sélectionneur argentin a d’ailleurs personnellement œuvré pour organiser ce rendez-vous : « j’ai apporté ma pierre à l’édifice parce que je souhaite être présent à ses adieux et, comme je ne sais pas si plus tard je serai encore là, nous avons tout fait pour qu’il puisse participer à ce match. »

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En poste depuis 2018 et lui-même en fin de contrat le 31 décembre, Scaloni n’a pas souhaité s’étendre sur son propre avenir, assurant qu’il n’y avait rien de nouveau. Il s’est en revanche montré beaucoup plus évocateur au moment d’aborder le Ballon d’Or, dont la cérémonie est programmée le 26 octobre à Londres. Alors que Messi pourrait décrocher une neuvième récompense individuelle, le technicien argentin a laissé peu de doute sur sa préférence : « s’il s’agit de récompenser le meilleur joueur… », a-t-il simplement glissé.