Le Bayer Leverkusen commence à s’impatienter avec Afonso Moreira

Le Bayer Leverkusen s’apprête à accueillir l’Olympique de Marseille ce jeudi soir (21h), à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Une rencontre particulière pour Carles Martínez Novel, qui retrouvera une formation française après son départ de Toulouse FC. Mais il n’est pas le seul à retrouver un club de Ligue 1, puisque Guéla Doué (déjà forfait), Facundo Medina, et Afonso Moreira retrouveront également le Vélodrome. Et si l’ex-Marseillais a repris des couleurs avant d’affronter son ancien club, l’ex-Lyonnais vit une adaptation bien plus compliquée.

La suite après cette publicité

Un bilan statistique en deçà des attentes

Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais contre un montant avoisinant les 30 millions d’euros, susceptible d’atteindre 33,6 millions avec les bonus, le Portugais était particulièrement attendu en Allemagne, notamment après une préparation réussie sous ses nouvelles couleurs. Il faut dire que ses performances dans le Rhône avaient de quoi susciter l’enthousiasme : huit buts et onze passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026. Mais le changement de décor s’accompagne pour le moment d’une certaine frustration. Après 13 rencontres officielles et environ 844 minutes disputées sous ses nouvelles couleurs, le joueur de 21 ans affiche toujours un compteur vierge de buts, malgré trois passes décisives.

Le problème de Moreira ne réside pas dans son investissement. La presse locale souligne son énorme volume de travail, son intensité et sa capacité à multiplier les efforts, même après plusieurs tentatives infructueuses. Ses 147 sprints et ses 122 duels disputés témoignent de cette générosité, qui rappelle notamment celle de son jeune coéquipier Ibrahim Maza. Mais dans les derniers mètres, le Portugais peine à faire les bons choix. Face à Stuttgart, le 31 octobre dernier, il a ainsi tenté six frappes, soit le total le plus élevé de son équipe, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Une nouvelle prestation frustrante qui illustre parfaitement ses difficultés actuelles.

La suite après cette publicité

Le Bayer Leverkusen est préoccupé

Un constat qui commence à faire réagir en interne. «Il force trop le but. Il déploie des efforts considérables, mais sans succès. Ce n’est pas inhabituel. Il doit être plus patient et plus détendu. Son intensité et son engagement envers l’équipe sont fantastiques. Il doit se faciliter la tâche, et l’occasion se présentera, le ballon viendra à lui», a expliqué Simon Rolfes, directeur sportif du club allemand. L’entraîneur Carles Martínez estime que «c’est difficile pour lui. Il a posé beaucoup de problèmes à Stuttgart et je pense qu’il a fait un très bon match. Mais j’ai l’impression que la dernière étape le préoccupe maintenant. Il y pense peut-être trop, il a besoin de se détendre davantage sur ces points», a-t-il lâché après la défaite à Stuttgart, samedi (2-4).

La suite après cette publicité

Le principal intéressé ne cache d’ailleurs pas son agacement : «je suis un joueur qui aime marquer. Ce sentiment de vouloir absolument marquer n’est pas toujours utile. Mais j’essaie de ne pas me laisser abattre et de continuer à me battre. Les buts et les passes arriveront bientôt. Bien sûr, il y a toujours un peu de pression quand on joue pour Leverkusen, quand on joue au football. C’est peut-être pour ça que je me sens comme ça en ce moment». Malgré les encouragements affichés par ses dirigeants, le temps commence donc à compter pour celui qui était arrivé avec une étiquette de recrue prometteuse. Face à son ancien championnat et à l’OM, Moreira aura l’occasion de trouver le déclic et poursuivre la bonne forme des Werkself en Ligue Europa.