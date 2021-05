Le PSG peut-il tout perdre ?

La suite après cette publicité

Paris n'a pas été magique. Hier soir, le club de la capitale jouait l'une des rencontres les plus importantes de sa saison 2020-21. Battus 2 à 1 au Parc des Princes mercredi dernier en demi-finale aller de l'UEFA Champions League, les Franciliens voulaient renverser Manchester City et créer l'exploit au match retour. Mais ils ont failli dans leur mission. Nerveux et parfois fébriles, les Parisiens se sont inclinés 2 à 0 sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Un stade où leur aventure européenne s'est donc achevée hier soir.

Rien n'est gagné en L1

Pourtant, le PSG nourrissait de grandes ambitions en Ligue des Champions. Une compétition qu'il voulait remporter. Ce qui a finalement toujours été le cas depuis l'arrivée de QSI. Mais après avoir atteint la finale l'an dernier (perdue contre le Bayern Munich), les pensionnaires du Parc des Princes rêvaient plus grand cette saison. Après avoir terminés en tête de leur groupe, devant Leipzig, Manchester United et Istanbul BB, ils ont ensuite réalisé un parcours cinq étoiles en éliminant le FC Barcelone en huitièmes de finale (victoire 4-1 à l'aller, 1-1 au retour) avant de faire tomber le tenant du titre en quart de finale, le Bayern Munich (victoire 3-2, défaite 1-0).

Sur une voie royale, le PSG est donc tombé dans le piège des Citizens en demi-finale (défaites 2-1 et 2-0). Un objectif important du club s'est donc envolé hier soir. Toutefois, Paris est encore en lice sur plusieurs tableaux. Mais rien n'est gagné. Après avoir laissé beaucoup d'énergie, aussi bien physiquement que mentalement, en C1, le club tricolore va devoir vite relever la tête car il y a un titre en Ligue 1 à aller chercher. Deuxième avec 75 points, le Paris Saint-Germain accuse un point de retard sur Lille (1er, 76 points. Tout est donc possible dans un sens comme dans l'autre.

Faire le doublé coupe-championnat, un objectif prioritaire

Mais l'écurie entraînée par Mauricio Pochettino ne devra pas se rater. Cela commencera dimanche 9 mai à Rennes. Attention toutefois puisque le club breton est avec l'OL, l'équipe qui a le plus battu le PSG (5 fois) depuis l'arrivée de QSI. Ensuite, Paris recevra le Stade de Reims (16 mai) avant de terminer à Brest (23 mai). Un calendrier plutôt abordable dans l'ensemble pour les Franciliens. Dans le même temps, Lille se déplacera à Lens (7 mai) pour un derby explosif avant de recevoir l'ASSE (16 mai) et de se rendre à Angers (23 mai). Si le club, habitué à remporter la L1, peut toujours y croire, il n'a pas totalement son destin entre ses mains. Il devra faire un carton plein tout en comptant sur une défaillance du LOSC.

Mais après l'échec en Champions League, dans quel état les troupes de Mauricio Pochettino seront-elles ? D'autant qu'elles devront se remobiliser aussi pour tenter d'aller décrocher la Coupe de France. Le 12 mai prochain, soit dans une semaine, le PSG se déplacera ainsi à Montpellier pour tenter d'atteindre la finale et soulever ce trophée. Un trophée qui devient un objectif prioritaire avec la L1 en cette fin de saison. Vainqueur du Trophée des Champions 2020 face à l'OM (match joué le 13 janvier 2021), le PSG, qui n'a eu que très peu de repos durant l'intersaison (finale de Ligue des Champions le 23 août, retour en L1 le 10 septembre), va devoir mettre un dernier coup de collier pour terminer l'année sur une bonne note et avec des titres. La tête et les pieds devront y être cette fois-ci !