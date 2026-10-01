Thierry Henry est totalement fan de Michael Olise

Pour l’avoir coaché en équipe de France Espoirs et lors des Jeux Olympiques de Paris, Thierry Henry est toujours bien placé pour parler de Michael Olise. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi, l’ancien sélectionneur des Bleuets a dit tout le bien qu’il pensait de son ancien joueur, dont la trajectoire n’a rien d’étonnant à ses yeux.

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«Michael (olise) est différent sur et en dehors du terrain, c’est un gars exceptionnel. De temps en temps, les gens ne le comprennent pas vraiment, c’est un mec exemplaire à tous les niveaux. Ce qu’il fait sans ballon, ce n’est pas normal, des fois c’est lui qui courrait le plus, qui te récupérait le plus de ballons, qui te régalait le plus. C’est un joueur à part, que je connais depuis un moment, je l’ai vu jouer à Reading, à Crystal Palace, c’est un joueur attachant qui pense toujours à l’équipe avant tout. L’autre fois, ils lui ont posé une question sur le Ballon d’Or, il a répondu Kane. Si je le voyais aussi haut ? Oui.» Sur son flegme habituel, parfois perçu comme une forme d’insolence, Henry a rapidement dissipé les doutes. «Il ne le fait pas exprès (quand il répond comme il le fait aux journalistes). C’est lui, il est assez timide, introverti, il n’aime pas trop l’exercice de la zone mixte. Michael, je pourrais parler de lui pendant des heures. »