Barça : la Premier League est prête à lâcher 100 M€ pour Fermín López

La cote de Fermín López ne cesse de grimper. Le milieu offensif espagnol affole désormais les cadors de Premier League. Selon les informations de Sport, le Barça a reçu ces derniers jours quatre offres de clubs anglais pour son joueur de 23 ans, avec des montants atteignant les 100 millions d’euros. Chelsea, qui avait déjà formulé une offre de 70 M€ l’été dernier sans même obtenir de réponse de la direction catalane, est toujours sur le coup, tout comme Manchester United. Deux autres écuries anglaises, dont l’identité n’a pas filtré, sont également passées à l’action.

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Mais le FC Barcelone peut dormir tranquille. Malgré les sommes folles qui circulent à son sujet, Fermín López n’a aucune intention de quitter son club formateur, où il souhaite poursuivre sa progression et s’imposer durablement. Et le Barça compte bien récompenser son ascension fulgurante. Alors que l’international espagnol avait déjà prolongé en janvier 2026 jusqu’en 2031, avec une clause libératoire fixée à 500 M€, la direction blaugrana prévoit de rencontrer prochainement ses représentants pour revoir les termes de son contrat. Une belle revalorisation salariale se profile donc pour le natif d’El Campillo.