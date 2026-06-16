Coupe du Monde 2026 : la Corée du Sud est frappée par la polémique de la honte

On peut remporter son premier match de la Coupe du Monde 2026 et vivre un drama en coulisses. Voici ce qui arrive à la Corée du Sud. Il y a quelques jours, les coéquipiers du Parisien Kang-in Lee ont renversé la République Tchèque (2-1) lors de la première journée du Mondial. On se disait que la sélection asiatique était parfaitement lancée dans son tournoi. Tout se passait d’ailleurs bien durant les premiers jours passés par les Sud-Coréens dans leur centre d’entraînement à Guadalajara au Mexique.

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Les Sud-Coréens sont indignés

Là-bas, ils ont été accueillis chaleureusement par les locaux et les médias. Le sélectionneur et les joueurs jouaient le jeu par courtoisie avec les journalistes sud-coréens comme étrangers, s’exprimant lors de points presse ou d’interviews qui étaient organisés pendant comme en dehors du protocole de la FIFA. Mais cela a bien changé. Les coulisses sont moins réjouissantes pour le pays, qui a vu naître une polémique avant le premier match. Pourtant, les joueurs et le staff n’ont rien laissé transparaître. AS indique que l’ambiance entre la sélection et la presse, qui était cordiale, s’est soudainement rafraîchie.

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La raison ? La diffusion d’une vidéo montrant des journalistes sud-coréens en train de discuter et surtout de se moquer au sujet de la star de l’équipe nationale, Heung-min Son. Un échange privé qui a été enregistré puisque des micros étaient encore allumés. « Ce n’est pas parce qu’il est capitaine qu’il se comporte comme un chef de section ! Il se comporte comme un militaire ! », entend-on de la part d’un des journalistes. Un second ajoute : « c’est parce qu’il est capitaine ? Et il n’a même pas fait son service militaire complet ! » Ce qui a suscité l’indignation de la sélection sud-coréenne, qui juge ces propos honteux.

La stratégie du silence

Les joueurs sont mécontents au sujet des critiques formulées contre leur capitaine, surtout concernant le service militaire qui est considéré comme un grand honneur au pays rappelle AS. C’est la raison pour laquelle ils sont offusqués, d’autant plus que les journalistes ont été irrespectueux avec Son. Ce qui n’est pas apprécié dans la culture sud-coréenne, bien différente d’ici. Suite à cela, le média espagnol précise que des journalistes mexicains ont été expulsés de la salle de presse du camp de base. Les journalistes sud-coréens, eux, ont rencontré le responsable de la communication de la sélection qui leur a fait passer des messages de la part de la fédération. Ils ont refusé de dire ce qui leur avait été indiqué, mais ils auraient été sérieusement réprimandés. Dans la foulée, la Corée du Sud n’a plus organisé de point presse en dehors de ceux imposés par la FIFA avant et après les matches.

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AS indique que l’affaire a pris une grosse ampleur et que les joueurs refusent de parler aux médias. Ils n’ont pas souhaité participer à la conférence de presse dimanche. Hier, un rapprochement a été opéré. Les trois journalistes impliqués dans la fuite des vidéos ont rencontré le sélectionneur et Heung-mon Son afin de présenter leurs excuses. Elles ont été acceptées. Maintenant, tout le monde espère que le calme reviendra et que les Sud-Coréens ne resteront plus silencieux. Pourtant, cette affaire fait encore parler puisque certains médias indiquent que le chef de presse aurait démissionné après cette polémique. Dans ce contexte, la sélection asiatique se prépare à affronter le Mexique vendredi lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde.