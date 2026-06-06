CdM 2026, Portugal : Rafael Leão devrait être disponible face à la RD Congo

Moins d’une semaine avant l’entrée en lice du Portugal à la Coupe du Monde 2026, Rafael Leão a semé l’inquiétude. Expulsé juste avant la pause lors du premier match de préparation face au Chili, l’ailier de l’AC Milan a reçu un carton rouge direct qui a immédiatement soulevé des interrogations quant à sa disponibilité pour le premier rendez-vous mondial des Lusitaniens.

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Selon le règlement disciplinaire de la FIFA, son expulsion ne devrait toutefois pas le priver du match face à la République démocratique du Congo, le 17 juin prochain (19h). Les sanctions reçues lors des matchs amicaux sont purgées uniquement dans des rencontres de même nature. Sauf décision exceptionnelle de la commission de discipline de la FIFA, Leão devrait ainsi manquer que le prochain match de préparation contre le Nigeria avant de retrouver sa place pour le début du Mondial.