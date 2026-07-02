Ligue 1
Le Stade Rennais tient un accord avec Charlie Cresswell
1 min.
@Maxppp
Le Stade Rennais avance sur plusieurs fronts à la fois. Nous vous en informions plus tôt dans la journée qu’un accord était en passe d’être trouvé avec Sunderland pour le transfert de l’attaquant Eliezer Mayenda. L’opération devrait tourner autour des 25 M€, bonus compris.
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Côté défense, la direction explore la piste menant à Charlie Cresswell. Le défenseur est toujours sous contrat avec Toulouse (2028) mais est très intéressé à l’idée de venir en Bretagne. Selon Ouest-France, un accord a même été trouvé avec l’Anglais de 23 ans. Aucune offre n’a pour le moment été transmise. Le TFC réclamerait environ 25 M€ pour son joueur, également dans le viseur de Crystal Palace.
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