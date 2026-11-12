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Équipe de France : Jérémy Jacquet analyse la défaite contre l’Italie

Par Kevin Massampu
1 min.
Jérémy Jacquet @Maxppp
Italie 3-1 France

L’équipe de France a connu son premier revers de l’ère Zinedine Zidane, en Italie, à San Siro, ce jeudi (1-3). En grande difficulté derrière, les Bleus ont concédé trois buts évitables, dont un penalty. Après la rencontre, Jérémy Jacquet a livré son analyse, au micro de TF1.

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« On est tombés sur une équipe qui jouait bien en bloc bas. On prend deux buts sur des centres. On n’a pas su être vraiment offensifs. On a manqué d’efficacité en haut et en bas, a-t-il indiqué avant d’évoquer les errements défensifs. Un penalty, ça se discute comme tout les penaltys, mais je ne pense pas que ça fait le match. On pouvait gagner ce match, mais il faut vite tourner la page, parce qu’on joue dans 2/3 jours (contre la Turquie). Il va falloir se qualifier et terminer premier. »

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