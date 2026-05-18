Samir Nasri fait une révélation délirante sur Didier Deschamps

Les relations entre Samir Nasri et Didier Deschamps ne sont pas au beau fixe et c’est un doux euphémisme que de dire ça. Ce lundi, Nasri s’est fendu d’une révélation exclusive au podcast kmelofficial et qui illustre encore plus cette relation dramatique. Invité par Pascal Olmeta pour un match caritatif à Bollaert, l’ancien international tricolore (41 sélections) a vu sa présence annulée à la dernière minute à cause d’un ultimatum de Didier Deschamps. Un scoop ubuesque qui dévoile un mauvais visage de l’actuel sélectionneur des Bleus.

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« Je vais te donner une anecdote que je n’ai donnée à personne. Pascal Olmeta m’appelle pour faire un match caritatif. Je lui dis que c’est avec plaisir, il me dit que c’est à Bollaert. La veille, il m’appelle. Je lui envoie un message parce que je peux pas répondre. Il me dit qu’il est désolé de me dire ça. Il me dit : "Didier Deschamps est le parrain de l’association. Il a dit que si tu venais, il ne sera pas là". J’ai dit : "Écoute Pascal, va pas te fâcher avec lui, c’est le parrain de l’association, c’est le sélectionneur de l’Équipe de France. T’inquiète pas, je le prends pas mal." Je lui ai dit que je serais là la prochaine fois qu’il a besoin de moi. Fais-lui passer le message que même si ce n’est pas mon pote, qu’on n’aurait pas parlé et qu’on ne se serait pas croisés pour une œuvre caritative. S’il fait passer ça sur ça… Il en sortira pas grandi. S’il me voit, je crois qu’il va faire de l’urticaire. »