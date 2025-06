PSG : Luis Enrique donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé

Plus les matchs passent, plus ce PSG paraît terrifiant. Pour leur entrée dans cette Coupe du Monde des Clubs, les champions d’Europe ont cartonné l’Atlético de Madrid, ne laissant absolument aucune chance aux Colchoneros (4-0). Une performance d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée en l’absence d’Ousmane Dembélé, qui récupère toujours de sa blessure contractée contre l’Espagne en Ligue des Nations, le 5 juin dernier. Alors que l’ambidextre s’entraîne toujours à part, à l’inverse de Bradley Barcola, Luis Enrique a donné des nouvelles de son meilleur buteur.

Présent en conférence de presse à la veille d’affronter Botafogo, le technicien espagnol a expliqué que la rémission de son joueur se passait bien, mais qu’il n’était peut-être pas encore temps pour lui de faire son retour : « je ne sais pas, il est en train de s’améliorer très vite mais on doit rester calme et privilégier les joueurs. On le veut le plus vite possible avec le reste de l’équipe, mais on doit être prudent ». Déjà bien fringuant sans l’attaquant français de 28 ans, Paris risque de devenir une machine difficilement domptable à son retour.