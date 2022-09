Chelsea : Tuchel s'enflamme pour Wesley Fofana

La suite après cette publicité

Fraîchement arrivé de Leicester à Chelsea pour environ 82 millions d'euros, le français Wesley Fofana (21 ans) ne manque pas d'éloges, à commencer par son coach Thomas Tuchel. Ciblé depuis longtemps, c'est une recrue de choix pour pallier les départs de Rüdiger (Real Madrid) et de Christensen (Barcelone). L'entraîneur allemand des Blues l'a décrit en conférence de presse comme « jeune, rapide et très fort sur les phases arrêtées défensives comme offensives . »

Le mariage semble donc parfait entre le désormais plus cher défenseur de l'histoire et Chelsea. Ce dernier n'a pas manqué de montrer sa volonté de rejoindre le club de Londres ces derniers jours, et les propos de son nouveau coach devraient encore plus le conforter dans son choix. Sur le papier, l'éventuelle association avec Kalidou Koulibaly et Thiago Silva promet...