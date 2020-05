Wolverhampton veut s'offrir João Palhinha

Nuno Esperito Santo, Diogo Jota, Pedro Neto, João Moutinho, Daniel Podence, Ruben Neves ou encore Ruben Vinagre. Wolverhampton compte dans ses rangs une importante colonie portugaise. Une liste à laquelle pourrait s'ajouter cet été João Palhinha (24 ans). Selon le Mirror, le grand milieu de terrain du Sporting Portugal (1,90m) prêté à Braga depuis août 2018, est convoité par Wolverhampton. Un club qu'il a croisé à deux reprises cette saison en Ligue Europa.

Lié au club lisboète jusu'en juin 2023, João Palhinha possède dans son contrat une clause de rachat estimée à 18 M€. Un montant que le Sporting et les Wolves pourraient revoir à la baisse en raison de la crise liée au coronavirus. Le Portugais est un joueur d'avenir et était annoncé à un moment du côté de l'OL et de l'OM. Il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues cette saison, pour quatre buts et une passe décisive.