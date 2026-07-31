Real Madrid : qui est Carlos Espi, la recrue surprise à 25 millions d’euros ?

C’est allé extrêmement vite. En l’espace de quelques heures, le Real Madrid est passé d’une simple rumeur à une officialisation. Les Merengues n’ont pas tardé à réagir après le départ de Gonzalo García à Fulham contre environ 40 M€. À la recherche d’un véritable numéro 9 de surface, les dirigeants madrilènes ont rapidement trouvé leur cible : Carlos Espí. L’attaquant espagnol de 21 ans s’est officiellement engagé jusqu’en 2031, le Real ayant levé sa clause libératoire fixée à 25 M€.

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Un nom encore méconnu du grand public, mais qui correspond parfaitement au profil recherché par José Mourinho. Selon la presse espagnole, le technicien portugais réclamait depuis plusieurs semaines un attaquant capable de peser physiquement sur les défenses, d’apporter une véritable présence dans la surface et d’être redoutable dans le jeu aérien, notamment en sortie de banc. Un profil qui manquait au Real Madrid depuis le départ de Joselu, et que Carlos Espí semble réunir à merveille.

Un profil souhaité par Mourinho

Avec son imposant gabarit (1,94 m) et son excellent jeu de tête, l’ancien buteur de Levante coche toutes les cases. Arrivé au club valencien à 17 ans, sans passer par un grand centre de formation, il n’a découvert le monde professionnel qu’en 2023. Après une saison prometteuse en deuxième division (7 buts en 38 matches) qui a contribué à la montée de Levante en Liga, il a véritablement explosé la saison dernière avec 13 buts en 27 rencontres toutes compétitions confondues. Il affiche même le meilleur ratio d’Europe chez les attaquants de moins de 23 ans en championnat. Une progression fulgurante qui lui avait permis d’être pré-convoqué par Luis de la Fuente pour la Coupe du monde 2026, sans finalement intégrer la liste définitive.

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Courtisé par plusieurs clubs de Premier League cet été et alors qu’un départ semblait acté, Carlos Espí n’a pourtant pas hésité longtemps lorsque le Real Madrid s’est manifesté. La presse espagnole assure qu’il n’aurait fallu que cinq petites minutes au joueur pour donner son accord aux Merengues, mettant immédiatement fin aux discussions avec les autres prétendants. Une trajectoire qui récompense également un choix fort effectué l’été dernier : alors qu’un prêt à Mirandés en D3 espagnol semblait quasiment bouclé pour lui garantir du temps de jeu, Espí avait finalement préféré rester à Levante afin de s’y imposer. Un pari gagnant qui lui ouvre aujourd’hui les portes du plus grand club du monde.