Noa Lang : «j’ai du mal à jouer à la PlayStation et à aller aux toilettes»

Plus de peur que de mal pour le Néerlandais. En effet, Noa Lang (26 ans) a refait surface en tenue d’entraînement avec sa sélection pendant la trêve internationale de ce mois de mars, et ce, avec la main droite entourée d’un épais bandage. Pour rappel, l’attaquant s’était gravement blessé au pouce droit mercredi dernier lors de la rencontre entre Liverpool et Galatasaray à Anfield en Ligue des Champions (4-0), après avoir heurté un panneau publicitaire. Ce qui lui avait sectionné une partie du doigt. Par la suite, son club avait même voulu porter plainte… Hier, l’attaquant de la formation turque a rassuré les supporters sur son état, soulagé d’être plus ou moins rétabli au micro de Ziggo Sport.

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« J’ai voulu me rattraper au panneau publicitaire et il était assez tranchant derrière. Mon doigt s’est coupé net, un morceau. Le bout s’est détaché. Il a été recousu et je l’ai toujours en entier. Ils ont mon pouce, oui. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s’est passé, mais je l’ai toujours. J’ai mon pouce entier et le médecin pense que je vais m’en sortir, donc tout va bien », a-t-il déclaré au média. Avant d’ajouter en rigolant : « j’ai du mal à jouer à la PlayStation, et à aller aux toilettes aussi. Je suis droitier, ça complique les choses ». D’après la presse néerlandaise, le joueur de 26 ans devrait manquer le match amical contre la Norvège ce vendredi, à la suite d’un accord entre la fédération et son club, Galatasaray. Or, son retour serait prévu lors du second match face à l’Équateur, le mardi 31 mars.