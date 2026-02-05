FC Barcelone : Jan Virgili, le joueur qui menace Marcus Rashford

La Masia est unanimement considérée comme un des meilleurs centres de formation de la planète. Année après année, le centre de formation du club catalan sort des talents qui alimentent l’équipe première, ou d’autres clubs en Espagne et en Europe. Forcément, on parle beaucoup de Lamine Yamal, de Pau Cubarsi ou même de Dro Fernandez, toute nouvelle recrue du PSG. Mais d’autres joueurs un peu moins médiatisés qui viennent de sortir de l’académie blaugrana cartonnent en ce moment. C’est le cas de Jan Virgili, qui est parti à Mallorca l’été dernier.

La suite après cette publicité

Si l’équipe des Baléares réalise une saison assez décevante - avec une quatorzième place au classement de la Liga - l’ailier gauche de 19 ans est une des rares satisfactions du moment à Son Moix. Arrivé en fin de mercato estival, n’étant pas dans les plans d’Hansi Flick et sans expérience au plus haut niveau, il s’est très rapidement imposé et fait une place dans l’équipe de Liga. Le passage de la D3 où il évoluait avec le Barça Atlètic à l’élite du football espagnol ne s’est pas fait sentir, et on peut clairement le considérer comme le meilleur joueur offensif de l’écurie insulaire actuellement.

Virgili plutôt que Rashford ?

Excellent dribbleur, il affiche une capacité déconcertante à faire des différences dans les derniers mètres. Il est aussi souvent en mesure de faire le bon choix devant, et ses 6 passes décisives en 17 rencontres de Liga en sont la preuve. Une explosion qui n’était clairement pas attendue du côté du Barça, où on était conscient du talent du joueur, mais on ne s’attendait pas à le voir performer si vite à ce niveau. En interne au Barça, on est bluffé, comme l’indique Sport. Les 4 millions déboursés par Mallorca l’été dernier s’avèrent déjà être une excellente affaire pour les Insulaires, alors que le FC Barcelone touchera 50% d’un futur transfert, et conserve une option préférentielle d’une possible vente. Sa clause libératoire est estimée à 30 millions d’euros, mais le Barça pourrait le faire revenir pour 25 millions.

La suite après cette publicité

Une option intéressante, à l’heure où le FC Barcelone envisage de s’offrir définitivement Marcus Rashford. Pour l’instant, l’objectif du club est bien de lever l’option d’achat de 30 millions de l’Anglais, même s’il ne fait pas totalement l’unanimité en interne. On sait aussi qu’un retour de Virgili pourrait être une option plus intéressante que de conserver le joueur qui appartient encore aux Red Devils. L’international espoirs espagnol serait ainsi moins cher, toucherait un salaire moins élevé, il a 9 ans de moins que Rashford et il a l’étiquette Masia. Autant dire qu’à Barcelone, on y réfléchit très sérieusement…