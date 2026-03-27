EdF : Didier Deschamps peste contre les pauses fraîcheur

Pour cette tournée amicale organisée aux États-Unis, les arbitres ont commencé à appliquer une règle qui fera sans doute du bien lors des matches de la Coupe du monde : les pauses fraîcheur. Au milieu de chaque période, les deux équipes ont eu droit à trois minutes pour se désaltérer.

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Face au Brésil (2-1), ces pauses fraîcheur n’étaient pas franchement nécessaires puisque la température n’atteignait même pas les 20 degrés. L’été prochain, ce sera une autre histoire. Mais pour Didier Deschamps, elles risquent de changer le cours de plusieurs matches. « C’est bien pour les diffuseurs, mais ça change le foot. Peu importe l’équipe, 3 minutes (de pause), ça casse tout », a-t-il déclaré au micro de TF1.