Real Madrid : Rafael Nadal rejoint le conseil d’administration !

Rafale Nadal est un grand fan du Real Madrid. L’ancien tennisman, recordman du nombre de victoires à Roland-Garros (14 titres à Paris), va pouvoir assouvir sa passion de manière encore plus intense. En effet, le club merengue a annoncé dans un communiqué que son illustre supporter rejoignait le conseil d’administration.

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« Le Conseil d’administration du Real Madrid CF, réuni ce mercredi 4 novembre, a décidé de soumettre à l’Assemblée générale des membres délégués la ratification de la nomination de Rafael Nadal Parera, membre numéro 67 778 de notre club, en tant que nouveau membre du Conseil d’administration. Rafael Nadal, membre honoraire du Real Madrid, est l’une des plus grandes légendes de l’histoire du sport et l’un des athlètes espagnols les plus admirés et reconnus au monde. Pour le Real Madrid et pour tous les supporters madrilènes, c’est une grande fierté qu’une figure de son envergure sportive et humaine, une référence du sport espagnol et mondial, rejoigne notre conseil d’administration et contribue, depuis cette position à responsabilité, au présent et à l’avenir de notre club », peut-on lire.