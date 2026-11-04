Menu Rechercher
Commenter 10
Officiel Liga

Real Madrid : Rafael Nadal rejoint le conseil d’administration !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Florentino Pérez @Maxppp

Rafale Nadal est un grand fan du Real Madrid. L’ancien tennisman, recordman du nombre de victoires à Roland-Garros (14 titres à Paris), va pouvoir assouvir sa passion de manière encore plus intense. En effet, le club merengue a annoncé dans un communiqué que son illustre supporter rejoignait le conseil d’administration.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F.
Comunicado Oficial: Rafael Nadal.
Voir sur X

« Le Conseil d’administration du Real Madrid CF, réuni ce mercredi 4 novembre, a décidé de soumettre à l’Assemblée générale des membres délégués la ratification de la nomination de Rafael Nadal Parera, membre numéro 67 778 de notre club, en tant que nouveau membre du Conseil d’administration. Rafael Nadal, membre honoraire du Real Madrid, est l’une des plus grandes légendes de l’histoire du sport et l’un des athlètes espagnols les plus admirés et reconnus au monde. Pour le Real Madrid et pour tous les supporters madrilènes, c’est une grande fierté qu’une figure de son envergure sportive et humaine, une référence du sport espagnol et mondial, rejoigne notre conseil d’administration et contribue, depuis cette position à responsabilité, au présent et à l’avenir de notre club », peut-on lire.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier