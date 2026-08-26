L’OM pense à Karl Toko Ekambi !

« Le mercato ? Je crois que tout le monde a été clair. On doit baisser notre masse salariale, tant que ce n’est pas fait, on ne peut recruter personne. Ça peut être trois joueurs, quatre joueurs, cinq joueurs… ». Après la nette victoire face à Strasbourg, Bruno Genesio a brutalement rappelé la réalité de l’été marseillais, à savoir un effectif qui va encore être amputé, avant d’éventuellement apporter des renforts à moindre coût. Et l’entraîneur marseillais sait qu’il pourrait perdre les éléments offensifs les plus en vue, comme Amine Gouiri ou Igor Paixao. Ce dernier s’est d’ailleurs mis d’accord avec Sunderland.

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Dès lors, la direction marseillaise anticipe les coups suivants, lorsqu’il faudra passer à l’action dans le sens des arrivées. En ciblant des joueurs abordables financièrement. Et selon nos informations, l’une des pistes suivies mène à Karl Toko Ekambi. Un joueur bien connu de la Ligue 1, qu’il avait découvert avec Angers en 2016, pour deux très belles saisons qui l’avaient conduit à Villarreal. L’OL l’avait ensuite récupéré et l’attaquant camerounais avait participé à l’épopée européenne de 2020, jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions.

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Toko Ekambi intéressé par un retour en France

La fin de l’aventure avait été plus compliquée. Pris en grippe par les supporters lyonnais, il avait quitté le club par la petite porte, après un prêt à Rennes, pour rejoindre l’Arabie saoudite. Là-bas, Toko Ekambi a connu trois clubs (Abha, Al-Ettifaq, Al-Fateh), avant de filer au Qatar pour une pige intéressante à Al-Arabi (5 buts en 9 matches). Libre depuis 1 mois, Toko Ekambi attend un nouveau challenge et ne serait pas contre un retour en France.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille lui plaît et il est prêt à rallier la Canebière. Cela sera-t-il le cas ? Tout cela sera conditionné par les prochains mouvements du mercato, en fonction des partants. Si le secteur offensif de l’OM venait à perdre un ou deux éléments, il faudra alors se renforcer et Toko Ekambi correspond à la feuille de route financière fixée par l’état-major du club phocéen.