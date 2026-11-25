Il y a encore quelques semaines, la relation entre Julián Álvarez et l’Atlético Madrid semblait sérieusement fragilisée. Désireux de rejoindre le FC Barcelone durant le mercato estival, l’attaquant argentin avait finalement été contraint de rester dans la capitale espagnole. Entre ses absences à l’entraînement, les tensions autour de son avenir et les sifflets des supporters, l’ancien joueur de Manchester City avait entamé la saison dans un climat particulièrement pesant. Ses performances n’avaient pas non plus contribué à apaiser la situation. Avec seulement deux buts en treize rencontres, le champion du monde affiche un bilan bien en dessous des attentes. Ses deux face-à-face manqués contre Joan García lors de la défaite face au Barça (1-2) avaient notamment ravivé les critiques. Pourtant, depuis plusieurs semaines, l’Argentin montre des signes encourageants. Impliqué dans neuf buts lors de ses neuf dernières apparitions en club et en sélection (cinq buts et quatre passes décisives), Álvarez retrouve progressivement son influence. La dernière trêve internationale lui a permis de refaire le plein de confiance, avec un but contre l’Uruguay et un doublé face au Costa Rica. De retour à Madrid, il a confirmé ce regain de forme en délivrant deux passes décisives lors de la victoire contre Getafe (3-1).

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Si les buts se font encore attendre sous le maillot madrilène, c’est surtout dans son implication collective que Julián Álvarez fait la différence. Plus mobile, plus juste techniquement et davantage disponible entre les lignes, l’Argentin retrouve cette capacité à peser sur une rencontre sans nécessairement marquer. Face à Getafe, sa talonnade pour Álex Baena sur l’ouverture du score a illustré toute son intelligence de jeu, avant qu’il ne trouve la tête de Johnny Cardoso sur corner. Avec quatre occasions créées soit le meilleur total de la rencontre, et 19 passes réussies dans le camp adverse, l’attaquant a démontré l’étendue de son registre. Ses décrochages facilitent les combinaisons avec Baena, Pablo Barrios ou encore Kang-in Lee, tandis que ses appels en profondeur permettent d’étirer les défenses adverses. En participant à la construction des offensives, Álvarez devient un élément précieux dans l’animation de Diego Simeone. L’Argentin a d’ailleurs été directement impliqué dans six des neuf derniers buts inscrits par l’Atlético toutes compétitions confondues. Avec deux réalisations et cinq passes décisives depuis le début de saison, seul Álex Baena (10) présente un meilleur bilan offensif au sein de l’effectif madrilène.

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Un rapprochement qui s’opère aussi en dehors des terrains

La volonté de Julián Álvarez de tourner la page de son été mouvementé semble également se traduire dans la gestion de sa carrière. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’international argentin a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Fernando Hidalgo, son agent, après les tensions engendrées par son transfert avorté au FC Barcelone. Il souhaiterait désormais confier ses intérêts à Pablo Barquero, qui représente notamment Rodri, même si leur collaboration reste à officialiser. Une initiative qui viendrait directement du joueur et qui intervient dans un contexte plus apaisé. Le journaliste italien a écarté l’hypothèse d’un départ lors du prochain mercato hivernal, ainsi que celle d’un échange avec Arsenal impliquant Martín Zubimendi. Si ces éléments ne garantissent pas que l’Argentin s’inscrira durablement dans le projet madrilène, ils contrastent avec l’agitation qui entourait son avenir il y a quelques mois. Sur le terrain, ses six titularisations consécutives témoignent également de la confiance que Diego Simeone continue de lui accorder malgré son manque de réussite devant le but.

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Il reste néanmoins une dernière étape à franchir pour reconquérir pleinement le Metropolitano : retrouver le chemin des filets. Si son apport créatif est indéniable, l’Atlético a aussi besoin d’un avant-centre capable de concrétiser ses occasions. En multipliant les décrochages pour participer au jeu, Álvarez passe parfois trop peu de temps dans la surface adverse. Un équilibre que Diego Simeone doit encore trouver pour exploiter les qualités de son attaquant, sans priver son équipe d’une présence devant le but. Une association avec Alexander Sørloth pourrait notamment permettre à l’Argentin de bénéficier de davantage de liberté dans ses déplacements, tout en conservant un point d’appui dans la surface. La réception de Viking en Ligue des champions représente à ce titre une belle occasion de poursuivre sa montée en puissance. Auteur de 26 buts et dix passes décisives en 46 rencontres dans la compétition, Álvarez possède de solides références sur la scène européenne. « Nous avons besoin de Julián », a rappelé Diego Simeone. Après avoir retrouvé son influence dans le jeu, l’Argentin dispose désormais d’une belle opportunité pour renouer avec son efficacité et accélérer sa reconquête du public madrilène.