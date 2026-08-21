La Juventus se sépare d’Arthur

La Juventus vient d’annoncer la résiliation du contrat d’Arthur Melo. Le milieu de terrain brésilien avait enchaîné plusieurs prêts à la Fiorentina, à Gérone et à Gremio, au Brésil, mais n’a finalement pas été conservé par le club turinois.

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È ufficiale la risoluzione consensuale di contratto per Arthur.



Buona fortuna per il futuro! pic.twitter.com/iiFZLMV6we — JuventusFC (@juventusfc) August 21, 2026

Transféré par le FC Barcelone à la Juventus en juin 2020 pour un montant de 72 M€, avec un bonus de 10 M€, alors que Miralem Pjanić avait fait le chemin inverse en signant chez les Blaugranas pour 60 M€ accompagné d’un bonus de 5 M€, Arthur Melo n’avait pas réussi à s’imposer chez les bianconeri, où il aura disputé 63 rencontres.