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La Juventus se sépare d’Arthur

Par Samuel Zemour
1 min.
melo @Maxppp

La Juventus vient d’annoncer la résiliation du contrat d’Arthur Melo. Le milieu de terrain brésilien avait enchaîné plusieurs prêts à la Fiorentina, à Gérone et à Gremio, au Brésil, mais n’a finalement pas été conservé par le club turinois.

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Transféré par le FC Barcelone à la Juventus en juin 2020 pour un montant de 72 M€, avec un bonus de 10 M€, alors que Miralem Pjanić avait fait le chemin inverse en signant chez les Blaugranas pour 60 M€ accompagné d’un bonus de 5 M€, Arthur Melo n’avait pas réussi à s’imposer chez les bianconeri, où il aura disputé 63 rencontres.

Pub. le - MAJ le
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