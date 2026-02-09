Menu Rechercher
Le PSG va être convoqué devant la commission de discipline de la LFP

Par Matthieu Margueritte
PSG 5-0 Marseille

Sur le terrain, le Paris Saint-Germain n’a laissé aucune chance à l’Olympique de Marseille. Les hommes de Luis Enrique ont infligé une véritable humiliation aux Phocéens en s’imposant largement (5-0), en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Cependant, la belle prestation des Rouge et Bleu sur le terrain pourrait être gâchée par l’attitude de ses supporters en tribunes.

Plusieurs tifos et chants insultants ont en effet été signalés. Le Parisien assure d’ailleurs que le club de la capitale va bientôt être convoqué devant la commission de discipline pour s’expliquer. Le quotidien avance la date du 18 février. Pour rappel, le PSG risque une palette de sanctions allant de la simple amende au retrait de points.

