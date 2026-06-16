CdM 2026, Tunisie : Hervé Renard sort du silence

Remplaçant surprise de Sabri Lamouchi sur le banc tunisien en pleine Coupe du Monde 2026, Hervé Renard s’apprête à relever un nouveau défi de taille. La Fédération tunisienne a officialisé son arrivée, quelques heures après la lourde défaite face à la Suède (5-1) pour l’entrée en lice dans la compétition. Objectif immédiat pour le technicien français : relancer une sélection en grande difficulté et rapidement trouver des solutions avant le prochain rendez-vous face au Japon, déjà décisif pour la suite du tournoi.

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Habitué aux missions d’urgence sur les bancs internationaux, Renard va ainsi diriger sa 6e sélection nationale, avec l’ambition de provoquer un électrochoc. À peine arrivé, il a confirmé sa détermination en déclarant un message fort. « Il n’y a pas à réfléchir… », a-t-il glissé à RMC Sport à son atterrissage à Paris depuis Dakar (Sénégal), avant de prendre la direction du Mexique, où il est attendu à Monterrey pour diriger sa première séance d’entraînement dès ce mardi. Un nouveau défi express pour un entraîneur rompu aux situations de crise en Coupe du Monde.