Ligue 3 : La Roche-sur-Yon et Rouen confirment, Caen remercie encore El Khoumisti

Et si on commençait à tenir les deux favoris pour la montée finale en Ligue 2 ? C’est évidemment trop tôt pour le dire néanmoins, force est de constater que la Roche-sur-Yon et Rouen enchaînent les bons résultats et prennent le large en tête de cette Ligue 3. Les Vendéens ont confirmé leur première place lors de leur succès sur la pelouse du Paris 13 Atletico (1-0). Ils possèdent toujours un point d’avance sur les Normands, vainqueurs quant à eux de Bastia (2-0). Pour compléter le podium, on retrouve Caen, quatre longueurs (déjà) derrière les Rouennais, qui a battu in extremis Versailles (1-0) dans ce choc de la 12e journée.

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Les hommes de Gaël Clichy peuvent une nouvelle fois remercier leur buteur, Fahd El Khoumisti, auteur, dans le temps additionnel, de sa 11e réalisation cette saison. Ils dépassent tout juste au classement leur victime du jour à la faveur d’une meilleure différence de buts. Dans les autres matchs de l’après-midi, Amiens est allé gagner sur la pelouse d’Aubagne (2-0). Il y a eu le même score en faveur de QRM à Villefranche (2-0). Concarneau est toujours à la lutte avec cette 6e place après son succès (2-0) sur Fleury. Cannes a chuté du côté de Thionville (1-0), alors que Bourg-en-Bresse et Le Puy-en-Velay se sont quittés sur un nul (1-1).

Les résultats des matchs de 14h45 :

Aubagne 0 - 2 Amiens : Giacomini (31e), Julloux (78e)

Bourge-en-Bresse 1 - 1 Le-Puy-en-Velay : Souici (14e s.p.) / Faty (55e)

Caen 1 - 0 Versailles : El Khoumisti (90e+6)

Concarneau 2 - 0 Fleury : Janno (13e), Varvat (90e+4)

Paris 13 Atletico 0 - 1 La Roche-sur-Yon : Villette (19e)

Rouen 2 - 0 Bastia : Diaby (50e), Tchokounté (62e)

Thionville Lusitanos 1 - 0 Cannes : Luvualu (67e)

Villefranche Beaujolais 0 - 2 QRM : Diaby (21e), Capuano (90e+8 s.p.)