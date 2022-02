CdF : le FC Versailles 78 ne veut pas jouer sur terrain neutre

Après avoir tenté d'accueillir l'OGC Nice dans plusieurs antres franciliens dont le Parc des Princes, le FC Versailles 78 devra finalement jouer sa demi-finale de Coupe de France à l'Allianz Riviera. Et dans un communiqué, le club de National 2 a affirmé qu'il ne souhaite pas disputer cette rencontre historique sur terrain neutre, préférant voir ses supporters célébrer leur première participation au dernier carré de la coupe nationale.

La suite après cette publicité

«Nous ne souhaitions pas jouer sur terrain neutre. Nous considérons que ce match doit être une fête populaire pour les deux clubs. Et même si le challenge sportif est très relevé d’affronter une telle formation de Ligue 1 sur sa pelouse, l’option d’évoluer à l’Allianz Riviera s’est finalement imposée à nous. L’OGC Nice et son Président Jean-Pierre Rivère ont fait preuve de beaucoup de bienveillance à l’égard de notre club et nous les en remercions vivement», peut-on lire dans le communiqué.