Le PSG remporte la Coupe de France en dominant l'AS Monaco !

Grande première pour l'AS Monaco depuis 1991 ou encore une victoire finale du Paris Saint-Germain en Coupe de France ? Ce mercredi soir sur la pelouse du Stade de France de Saint-Denis, Asémistes et Parisiens croisaient le fer pour la finale de l'édition 2021. Il ne restait donc plus qu'une marche aux deux équipes pour soulever le trophée dans des tribunes vides, le public n'étant toujours pas de retour dans les stades. Côté monégasque, Niko Kovac sortait un 4-4-2 avec son duo Volland-Ben Yedder en attaque. Mauricio Pochettino alignait un 4-3-3 mais devait faire sans Neymar et Kimpembe. Après un début de première période assez ennuyant et sur un rythme peu élevé, la rencontre s'animait avec cette sortie spectaculaire mais décisive de Keylor Navas devant Volland (18e). Une intervention importante, surtout pour la suite.

Car sur l'action suivante, Disasi se manquait et Mbappé en profitait pour servir Icardi sur un plateau pour l'ouverture du score (19e, 0-1). Derrière, Di Maria cherchait à doubler la mise mais tombait sur un bon Majecki (33e). Les Asémistes, eux, se procuraient quelques situations mais pas assez chaudes. A la pause, Niko Kovac lançait Diatta à la place d'Aguilar pour faire bouger les choses. Et le PSG souffrait avec une occasion de Ben Yedder (51e), finalement hors-jeu, et cette barre transversale trouvée par Gelson Martins (69e). Mais comme souvent, le PSG ne craquait pas et après un lob, Mbappé doublait la mise sur un service de Di Maria (81e, 0-2). Les Parisiens gardaient ce résultat et remportaient cette Coupe de France 2021 ! Une belle soirée pour le club de la capitale avant le dernier match de la saison si important pour le titre à Brest, dimanche.