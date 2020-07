Atalanta, LdC : Remo Freuler n'a peur de personne

Adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions, l'Atalanta se prépare pour ce match au combien important (rencontre à suivre sur notre live commenté). Milieu suisse de 28 ans évoluant du côté de la Dea, Remo Freuler a fait part de ses intentions en vue de la fin de saison. Et s’il souhaite terminer deuxième de Serie A derrière la Juventus, il entend bien aller le plus loin possible en Ligue des Champions.

C'est ce qu'il a expliqué dans une interview pour Sky Italia : «ce sont trois matchs secs, et sur ces rencontres on peut battre n'importe qui. On y croit sinon nous n'irions même pas à Lisbonne.»