CdM 2026 : l’attitude remarquée de Marcelo Bielsa contre les Etats-Unis

Marcelo Bielsa n’a rien oublié. Celui qui avait été pratiquement seul, durant la Copa América 2024 aux États-Unis, à dénoncer frontalement la dérive commerciale du football, l’état des terrains, les problèmes de sécurité et l’organisation de la compétition, continue d’envoyer des messages sans prononcer un mot. À l’époque, le sélectionneur uruguayen avait accusé la CONMEBOL et les organisateurs de privilégier le spectacle et les intérêts économiques au détriment du jeu et des supporters, allant jusqu’à évoquer une « tonne de mensonges » pour dénoncer le décalage entre le discours officiel et la réalité vécue sur le terrain. Au cours de cette première semaine très polémique dans cette Coupe du Monde 2026 organisée en partie aux États-Unis, déjà marquée par de nombreuses polémiques autour de la commercialisation de l’événement, des prix, des infrastructures, de l’omniprésence du marketing FIFA et du climat politique lié au retour de Donald Trump au pouvoir, l’attitude de Bielsa n’est pas passée inaperçue.

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Lors des photos et vidéos officielles diffusées sur les écrans géants, le technicien uruguayen a ostensiblement regardé vers le bas, refusant de participer pleinement à la mise en scène promotionnelle. Un geste symbolique qui ressemble à un rappel de ses critiques passées contre un football qu’il juge de plus en plus gouverné par les intérêts commerciaux et politiques. Alors que les relations entre la FIFA, les autorités américaines et les enjeux géopolitiques entourant ce Mondial font régulièrement débat, Bielsa apparaît plus que jamais comme une figure à part, fidèle à ses convictions contre la marchandisation du jeu, à l’heure où l’Uruguay a été bloqué à l’aéroport de Cancun interdite de décoller.