Menu Rechercher
Commenter 19
Liga

Sénégal : le retweet polémique d’un champion d’Afrique

Par Allan Brevi
1 min.
Pathe Ciss sous les couleurs du Rayo Vallecano @Maxppp

Le milieu sénégalais de 31 ans, Pathé Ciss, a provoqué une vive polémique en Espagne après avoir retweeté sur les réseaux sociaux un message particulièrement virulent visant le Rayo Vallecano : « Vaya club de mierda » (« Quel club de merde »), en raison de l’absence d’hommage après sa victoire à la CAN. Un geste qui n’est pas passé inaperçu, tant chez les supporters que dans les médias, et qui interroge sur le climat actuel au sein du club…

La suite après cette publicité
El Partidazo de COPE
😳⚡️ Atención a lo que ha retuiteado Pathé Ciss, jugador del @RayoVallecano

😠 "Vaya club de mierda"

📻 #PartidazoCOPE
Voir sur X

Actuellement 15e de Liga, le Rayo traverse une saison délicate. Titulaire régulier, Pathé Ciss a disputé 22 matches toutes compétitions confondues pour un bilan d’un but et deux passes décisives. Ce retweet, perçu comme une attaque frontale contre son propre club, pourrait avoir des conséquences sportives et disciplinaires, alors que la direction n’a pour l’instant pas officiellement réagi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Sénégal
Vallecano
Pathé Ciss

En savoir plus sur

Liga Liga
Sénégal Flag Sénégal
Vallecano Logo Rayo Vallecano
Pathé Ciss Pathé Ciss
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier