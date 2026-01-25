Sénégal : le retweet polémique d’un champion d’Afrique

Le milieu sénégalais de 31 ans, Pathé Ciss, a provoqué une vive polémique en Espagne après avoir retweeté sur les réseaux sociaux un message particulièrement virulent visant le Rayo Vallecano : « Vaya club de mierda » (« Quel club de merde »), en raison de l’absence d’hommage après sa victoire à la CAN. Un geste qui n’est pas passé inaperçu, tant chez les supporters que dans les médias, et qui interroge sur le climat actuel au sein du club…

La suite après cette publicité

Actuellement 15e de Liga, le Rayo traverse une saison délicate. Titulaire régulier, Pathé Ciss a disputé 22 matches toutes compétitions confondues pour un bilan d’un but et deux passes décisives. Ce retweet, perçu comme une attaque frontale contre son propre club, pourrait avoir des conséquences sportives et disciplinaires, alors que la direction n’a pour l’instant pas officiellement réagi.