L’OL ouvre la porte à un nouvel attaquant cet hiver !

À la veille du choc face au Paris Saint-Germain, prévu ce lundi, à 20h30, pour la huitième journée de Ligue 1, Paulo Fonseca a fait le point sur la situation de son effectif. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais doit notamment composer avec une nouvelle absence en attaque, celle de Pavel Sulc, qui manquera quatre mois de compétition après avoir été victime d’une lésion du ménisque du genou droit. Un forfait qui s’ajoute à l’absence de l’autre buteur du club rhodanien : Loïs Openda.

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Victime d’un violent choc lors de la rencontre face au RC Lens, l’attaquant belge souffre d’une fissure du péroné et sera éloigné des terrains pendant au moins un mois. De quoi agacer Paulo Fonseca : «je suis habitué. L’année dernière, c’était la même chose. Nous devons nous adapter et faire avec nos différentes options. Nous n’avons pas de chance avec nos attaquants», a reconnu l’entraîneur de l’OL en conférence de presse. Le technicien portugais a rappelé qu’il ne disposait que de Rémi Himbert comme véritable numéro 9.

Un retour de Endrick ?

Il a également évoqué la possibilité de s’appuyer sur Alejandro Gomes Rodriguez, qui est prêt à intégrer le groupe, tandis que Khalis Merah, Corentin Tolisso et Noah Nartey peuvent dépanner à ce poste. Mais pour le long-terme, l’OL pourrait être contraint de se montrer actif lors du prochain mercato hivernal. Paulo Fonseca n’a pas écarté l’idée de recruter un nouvel avant-centre pour renforcer son effectif. Et pour le mercato, il a de nouveau été question d’Endrick, dont un prêt cet hiver semble de nouveau d’actualité.

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«Un retour de Endrick ? Il faudra peut-être recruter un 9 cet hiver. J’en ai parlé avec Mathieu Louis-Jean. On devra peut-être recruter un nouvel attaquant cet hiver (…) En numéro 9 nous avons seulement Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez. Khalis Merah, Corentin Tolisso et Noah Nartey peuvent dépanner. Julien Duranville, ce poste est difficile pour lui», a confié l’entraîneur lyonnais, conscient des limites actuelles de ses options offensives. Mais dans l’immédiat, Fonseca devra trouver la bonne formule pour compenser l’absence d’Openda et aborder le rendez-vous face au PSG avec un secteur offensif amoindri. Car l’objectif est de rester dans les premières places à l’issue de cette 8e journée de Ligue 1.