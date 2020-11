Serie A : l'Atalanta concède le nul sur la pelouse du Spezia

Pour le compte de la 8e journée de Serie A, l'Atalanta se déplaçait sur la pelouse du Spezia. Une rencontre plus qu'importante pour les hommes de Gasperini qui se devaient de l'emporter après la cinglante défaite essuyée face à Liverpool en Ligue des Champions, et le match nul obtenu tardivement contre l'Inter, peu avant la trêve internationale. Si c'était l'occasion pour ces derniers de se relancer, les joueurs du club promu ne l'entendaient pas de cette manière et s'affirmaient d'entrée de jeu dans ce match. Dès la 3e minute de jeu, Diego Farias recevait un bon ballon aux abords de la surface et armait une frappe qui terminait sa course sur le poteau droit de Gollini. Peu loin d'être surpris, les visiteurs se réveillaient rapidement et Robin Gosens répondait à Farias par un tir qui fuyait toutefois le cadre (14e). La Dea lançait alors son match et les ballons fusaient aux abords de la surface adverse.

Quelques opportunités qui ne suffisaient néanmoins pas à faire la différence avant la pause et les deux formations rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Les joueurs de l'Atalanta entamaient cette seconde période bien mieux que la précédente. Peu avant l'heure de jeu, Gosens ouvrait le score après une bonne déviation de la tête de Zapata. Une joie de courte durée puisque l'arbitre refusait ce but pour une position de hors-jeu après visionnage de la VAR (57e). Gosens, puis Pasalic poussaient pour l'emporter, mais rien n'y faisait. Une rencontre à la portée de ces derniers qui se terminait sur un triste score de parité (0-0). Au classement, la Dea grimpe à la 5e place mais pourrait voir la Lazio, l'Inter, ou encore la Juventus repasser devant dans ce Calcio très disputé.